Vanaf nu mag de kerstboom gezet worden: hoe kies je de beste? En hoe hou je hem vers tot Driekoningen?

Als je kerstboom nog een kluit heeft, heeft hij zijn kleine wortels nog. “Hierdoor kan hij gemakkelijker water opnemen en blijft je boom langer in leven", zegt Koen Es van de Plantentuin van Meise. "Check wel of je kluit een goede vorm/grootte heeft en je niet bedrogen bent door de kerstboomverkoper.” Als de kluit tóch te klein is uitgestoken en je maar weinig kleine bijworteltjes hebt, gaat je boom het zeker niet overleven als je ‘m terug in de volle grond plant. Je kan ook kerstbomen kopen die in een pot, onder de grond, gegroeid zijn.

Een afgezaagde kerstboom moet je, voor je ‘m binnenzet, een klein stukje (1 cm) afzagen. “Zo’n bomen zijn al weken geleden afgezaagd en het uiteinde is opgedroogd. Vergelijk het met snijbloemen waar je ook een klein stukje afknipt zodat ze water beter opnemen.” Speciale staanders voor afgezaagde kerstbomen zijn erop voorzien dat je er wat water in kan gieten. Zeker doen!