"All I want for Christmas is you" van Mariah Carey is 25 jaar oud: waarom is het nummer nog altijd zo populair?

Toen het lied in 1994 verscheen, was dat op een EP. Dat is een cd die te lang is voor een single, maar te kort voor een album. Daarom was het toen uitgesloten van de Billboard Hot 100, maar later zijn de regels aangepast. In 2000 verscheen "All I want for Christmas is you" zo voor het eerst in de lijst waar het de laatste jaren steeds dichter bij de eerste plek sloop in december.

Nu volgt dus de ultieme bekroning door die plek ook echt te veroveren. "We did it", tweette Carey, al is het zeer de vraag of deze mijlpaal wel zo toevallig is. De voorbije weken spaarde ze geen moeite om haar hit opnieuw onder de aandacht te brengen, compleet met een promocampagne op sociale media, een nieuwe video en een lancering als single.