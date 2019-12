In bed met de Queen: hoe waarheidsgetrouw is de film "The favourite"?

Het antwoord is: we kunnen het niet met zekerheid weten. Het kan. Schrijfster Ophelia Field beschrijft in haar recente biografie "The Favourite: Sarah, duchess of Marlborough" hoe Anne en Sarah elkaar al op jonge leeftijd leerden kennen.

Anne was nog maar een tienjarig prinsesje, de vijftienjarige Sarah was een jonge hofdame. Er werd anders omgegaan met seksualiteit in die tijd, en in de besloten hofkringen was het bepaald niet ongebruikelijk dat adolescente meisjes intense romantische en seksueel getinte relaties hadden met iemand van het eigen geslacht.