Na de veroordeling van Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam: wat is een humanitair visum?

Myria publiceerde na grondig onderzoek in mei 2017 een rapport over de humanitaire visa. Daarin staat dat “het knelpunt in het dossier (…) zit in het feit dat de overheid, via de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, er een principekwestie van maakt dat ongeacht de omstandigheden het aan hem, en hem alleen is om te beslissen wie het grondgebied betreedt en wie niet.”



Ook de studiedienst van Vluchtelingenwerk Vlaanderen vroeg meer duidelijkheid over de procedure en criteria in maart 2018. “Het gebrek aan transparantie is, net als het gebrek aan duidelijke criteria en de willekeur bij het toewijzen van visa, een kenmerk van de huidige praktijk rond humanitaire visa.”