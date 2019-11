Wie is John Bercow, de voorzitter van het Britse parlement die vandaag voor de laatste keer "Order!" zal roepen?

De Financial Times heeft Bercow daarom onomwonden de "scheidsrechter die de brexit vormgeeft" genoemd. "In sport doen scheidsrechters soms het evenwicht overhellen. In kunst krijgen de critici soms meer aandacht dan de performers. En in de Britse politiek oefent de Speaker van het House of Commons nu vaak meer invloed uit dan de parlementsleden over wie hij waakt." Uit die passage spreekt duidelijk bezorgdheid, maar ook respect. Want dat Bercow zijn parlementaire rol bijzonder dapper en zonder omzien vervulde, zal niemand ontkennen.