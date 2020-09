Voor serieslokops en filmfanaten: deze streamingdiensten strijden in Vlaanderen om uw centen

Daarbovenop heeft Telenet in Streamz ook zijn internationale aanbod verweven, waaronder de hele HBO-catalogus die in Play en Play More zat (van "The Wire" over "Game of Thrones" tot "Big Little Lies"). In Streamz+ krijg je er nog eens 300 recente films bovenop.

Play van Telenet gaat dus ook op in Streamz, Play More blijft wel apart bestaan. Die klanten krijgen het aanbod van Streamz+ en behouden ook de extra zenders en aparte themakanalen die ze al hadden.