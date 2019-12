Niels Destadsbader vult drie Sportpaleizen: "Hij is de Nederlandstalige artiest op wie veel mensen zaten te wachten"

Hoewel het de laatste jaren bijzonder hard gaat voor Niels Destadsbader was het bij de start van zijn carrière verre van rozengeur en maneschijn. In "Het huis" (te herbekijken via VRT NU, red.) blikte hij recent terug op die moeilijke jaren waarin audities steevast op ontgoochelingen uitdraaiden, en hij tijdens optredens werd bekogeld met bekertjes bier. Tot de bal - mede dankzij een rol in "F.C. De Kampioenen" en de ontmoeting met componist en producer Miguel Wiels - toch aan het rollen ging. "Hoe hij na al die tegenslagen in zo'n korte tijd een grote fanbasis heeft opgebouwd, is héél straf", zegt belpopkenner Jan Delvaux. "Uiteindelijk is hij nog maar enkele jaren professioneel met zijn eigen muziek bezig."

“Vorig jaar vulde hij zonder moeite twee Sportpaleizen, én hij kondigde meteen nieuwe concerten aan voor dit jaar. Dan ben je een fenomeen”, zegt Delvaux. “Wat meespeelt, is dat Niels Destadsbader een zeer grote Clouseaufactor heeft, zowel muzikaal als persoonlijk. Degelijke Nederlandstalige popmuziek is niet dik gezaaid. Wij hebben daar minder een traditie in dan de Nederlanders, met pakweg Guus Meeuwis of André Hazes junior. Het lijkt een simpel genre, maar je moet het goed brengen om ver te geraken.”