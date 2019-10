Catalaanse separatisten veroordeeld: dit moet u weten over de grootste Spaanse strafzaak in jaren

Niet onbelangrijk: onder Spaans recht is het mogelijk om meer dan één eisende partij te hebben. In dit proces waren er drie eisende partijen: naast het Openbaar Ministerie zijn dat de staat én de extreemrechtse partij Vox, die recent doorbrak bij regionale verkiezingen in Andalusië.



De staat eiste in dit proces over het algemeen lichtere straffen dan het Openbaar Ministerie. Tegen Junqueras werd bijvoorbeeld "slechts" 12 jaar geëist. Dat verschil is te verklaren doordat de staat de politici niet beschuldigde van rebellie (volgens de staat was er geen sprake van geweld), maar enkel van opruiing, verduistering van overheidsgeld en ongehoorzaamheid. Daar staan minder zware straffen op.

Vox eiste dan weer beduidend hogere straffen dan het Openbaar Ministerie. De partij wilde verschillende ex-ministers voor 74 jaar de cel in zien gaan, tegen de twee activisten en de voormalige parlementsvoorzitter eiste ze 52 jaar cel. Hun advocaat, Javier Ortega Smith, is overigens een van de leiders van de partij. Vox wakkert anti-Catalaanse gevoelens aan en haar succes in het zuiden stoelde onder meer op de angst voor een Spanje zonder Catalonië.

De verdediging vroeg de volledige vrijspraak. Veel elementen zijn niet of onvoldoende bewezen, argumenteerde ze. Ze weerlegde ook het gebruik van geweld. Bovendien zijn het onderzoek en het proces volgens haar politiek gestuurd. Hun argumentatie luidde dat de beklaagden vervolgd werden voor hun politieke ideeën en niet voor misdaden.