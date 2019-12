Jodenhaat in Frankrijk in 2019: Franse politiek reageert, maar waar komt het vandaan? 

We kunnen natuurlijk niet vergeten dat het "klassieke" antisemitisme in Europa van extreemrechts komt. Vader Le Pen was openlijk antisemiet. Marine Le Pen heeft daar uitdrukkelijk afstand van genomen. Maar bij uiterst-rechts in Frankrijk lijkt er een sterkere anti-semitische tendens dan bij ons het geval is. Wat in de Elzas gebeurt, zou wel eens toegeschreven kunnen worden aan "klassiek" extreemrechts.

President Macron kondigde na het vorige incident al aan dat hij drie extreemrechtse organisaties wil ontbinden. Het gaat om het relatief jonge "Bastion Social", om "Blood and Honour Hexagone" en "Combat 18".

Opvallend is dat sinds dit jaar ook extreemlinks en de gele hesjes worden genoemd. "Politiek opportunisme" beweerden de hesjes. De scheldpartij met filosoof Alain Finkielkraut meteen werd opgepikt door regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux. Finkielkraut is uitgemaakt voor "vuile Jood" zei Griveaux. Finkielkraut zelf zei dat hij alleen "vuile zionist" had gehoord, wat volgens hem toch van een andere orde is. Rechts in Frankrijk wijst ook naar het zogenaamde "islamo-gauchisme" - links en islam die hand in hand zouden gaan dus.