Eilandcultuur, referenda en broedertwist over de euro: waarom de Britten nooit met hart en ziel in de EU hebben gezeten

De Britten waren er niet bij toen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) begin jaren 50 het licht zag. Ze waren er eind jaren 50 niet bij toen dezelfde zes landen de Europese Economische Gemeenschap boven de doopvont hielden. Ook niet toen er een douane-unie gevormd werd en een Europese Commissie, Europese Raad en Europese rechtbank in het leven werden geroepen. De eerste stappen van een eengemaakt Europa werden alleen op het Europese vasteland gezet.

Nochtans was een vooraanstaande Brit een van de eersten om voor Europese integratie te pleiten: Winston Churchill, Brits premier tijdens de Tweede Wereldoorlog, zag er kort na die oorlog een garantie op vrede in Europa in, meer nog, de énige garantie op vrede. Er moest maar eens een einde komen aan al die haat en wraak, en al dat nationalisme en oorlog voeren. "We moeten een soort van United States of Europe bouwen", oreerde hij in 1946 in een toespraak aan de Universiteit van Zürich.

Churchill pleitte onomwonden voor een eengemaakt Europa zonder grenzen, met een Frans-Duitse alliantie als kern. Tot op vandaag blijft het echter onduidelijk welke rol hij voor het Verenigd Koninkrijk zag in dat eengemaakte Europa. In elk geval was hij al geen premier meer toen hij zijn befaamde speech gaf en zijn schouders onder een Europese toenadering zette. Labour was in die tijd aan de macht, Churchill was "slechts" leider van de oppositie. En de Labourregering koos ervoor om aan de kant te blijven staan toen de EGKS opgericht werd. Nochtans was het Verenigd Koninkrijk toen de grootste kool- en staalproducent in Europa.