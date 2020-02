Eerste hulp bij schade: wat te doen na het stormweer?

Storm en overstroming zijn verplicht opgenomen in een brandverzekering. Stormschade is dus altijd gedekt. Een brandverzekering is weliswaar wettelijk niet verplicht, maar de overgrote meerderheid van de Belgen heeft er wel een.



Is uw auto beschadigd geraakt? Dan kunt u bij de autoverzekeraar terecht, tenminste als u een omniumverzekering hebt en in sommige gevallen een "mini-omnium".

Waulthier Robyns van Assuralia zegt dat mensen niet moeten wachten met aangifte doen tot de overheid de storm als ramp zou erkennen. "We spreken bij een verzekeringscontract van storm als er in de omgeving algemene stormschade is", legt Robyns uit. "Ook wanneer er bij het dichtstbij gelegen weerstation een windsnelheid van minstens 100 kilometer per uur wordt gemeten, spreken we van storm. Er is dus geen erkenning van de overheid als openbare ramp nodig om een claim te kunnen indienen."



Als u snel aangifte doet, u de nodige bewijsstukken kunt voorleggen en er geen discussie is over de aansprakelijkheid, kunt u binnen de 30 dagen na de goedkeuring van het verslag van een expert, vergoed worden.



Hebt u toch nog vragen over de afhandeling van stormschade? Neem dan een kijkje op de website ABCVerzekering.be, een initiatief van de verzekeringskoepel Assuralia.