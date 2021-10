"Definitief" afscheid van de Sea King: laatste twee toestellen vliegen vandaag van Koksijde naar Engeland

Eerlijk is eerlijk, we hadden het afscheid van de Sea King al eens aangekondigd, maar deze keer is het definitief: de laaste twee Sea Kings verlaten vandaag Koksijde, ze vliegen naar het Verenigd Koninkrijk waar ze in historische luchtshows zullen dienst doen als "vliegende musea". De vijf helikopters voerden in totaal 3.309 reddingsoperaties uit. In maart 1987 slaagden drie Belgische Sea Kings erin om maar liefst dertig opvarenden van de gekapseisde ferry Herald of Free Enterprise te redden.