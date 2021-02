Dichter en uitgever Lawrence Ferlinghetti (101) overleden, de oudste "beat poet" 

Lawrence Ferlinghetti groeide op als wees, studeerde zowel in Amerika als in Parijs en werd levenslang pacifist na een bezoek aan Nagasaki, kort nadat daar de tweede atoombom ontploft was. In San Francisco stichtte hij de uitgeverij en boekhandel “City lights”, die nog altijd bestaat, hoewel er wegens corona een crowdfunding nodig was om de zaak overeind te houden. Indertijd konden werknemers er een dagje vrij krijgen om tegen de oorlog in Vietnam te gaan betogen. In de jaren 50, 60 en 70 was het dé plek voor de nieuwe generatie schrijvers, waar ze hun werk voorlazen, vaak in combinatie met jazz en “bewustzijnsverruimende middelen”.