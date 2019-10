Slaapproblemen? Misschien is slapen in twee blokken wel de oplossing

Het patroon is vaak hetzelfde. Je valt ’s avonds moe in slaap, maar je ontwaakt midden in de nacht, lang voor het ochtend is. Je probeert weer in slaap te vallen, maar dat lukt niet. Dan schiet die verschrikkelijke piekermolen in gang. Je vraagt je af waarom je wéér niet de nacht door kan slapen. Je hebt het gevoel dat je met een groot probleem zit, want goede slaap is nu eenmaal ononderbroken slaap.