Deze Democraten willen Donald Trump verslaan in de strijd om het Witte Huis

Joe Biden

Doet ie het of doet ie het niet? Dat was heel lang de vraag voor de ex-vicepresident onder Obama. De man die senator was tussen 1972 en 2008. De man die al twee keer eerder kandidaat was voor het presidentschap, maar het er pover van af bracht, toen, in 1988 en 2008. Mijn buurman is fan van hem.

Maar nog voor zijn kandidatuur leek het al fout te lopen. Een Democratische politica uit Nevada, Lucy Flores, stelde dat Joe Biden bij een campagnebijeenkomst aan haar rook en een kus gaf op haar achterhoofd. De vrouw zei dat ze zich daardoor vies, ongemakkelijk en in de war voelde. De twee kenden elkaar verder niet. Flores noemde het geen seksueel wangedrag maar wel ongepast. Drie andere vrouwen meldden zich daarna met vergelijkbare ervaringen. Biden deed het ongegeneerd, voor de camera: ongemakkelijke toestanden door de manier waarop hij vrouwen omhelsde of kuste.

Biden erkende in een filmpje dat hij een tactiel persoon is, maar denkt niet dat hij een grens heeft overschreden. Hij knuffelt graag, “ik verbind graag mensen”. Maar, zegt hij nu: Sociale normen veranderen. Dat begrijp ik. Ik luister naar wat deze vrouwen zeggen.”

Biden wordt in november 77 jaar. Hij is de tussenweg voor de Democraten. Bevindt zich in het centrum. Dat kan Republikeinsgezinde kiezers aantrekken, maar ook veel progressieve kiezers afstoten. Dit tijdperk lijkt niet langer het tijdperk van de centrumkiezers. Of misschien wel, voor de mensen die de polarisatie een beetje beu zijn.

Hij connecteert goed met de blanke arbeiders, hij wordt ervaren als de sympathieke guy next door. Ik ontmoette hem een keer na de begrafenis van George Bush de oudere. Hij stopte naast mij in een golfkarretje. Zeer toegankelijke man.

In 1988 moest hij uit de race stappen na een hersenbloeding, waarvan hij volledig herstelde. Biden kende veel drama’s in zijn leven. Zijn eerste vrouw verongelukte bij een auto-ongeval. Zijn dochtertje van 1 stierf toen ook. Eén van zijn twee zonen, Beau, stierf een jaar of vier geleden na een hersentumor. Biden wilde in 2016 meedoen bij de Democraten, maar werd aangemaand om Hillary niet voor de voeten te lopen. Daar heeft ie nu spijt van. Hij had kunnen winnen, toen. Nu liggen de kaarten helemaal anders. Misschien dat hij daarom tegen de gewoonte in, al bekendmaakte wie zijn vice zou worden, Stacey Abrams, een krachtige 30 jaar jongere zwarte vrouw die zijn oude, witte imago moet compenseren. Alsof zij hem geloofwaardiger moet maken in deze andere tijd. En het wekt de indruk dat Biden doet alsof de nominatie al in de pocket zit. Tegelijk is het een teken van zwakte om al vooruit te lopen op de feiten.

Soms flatert Biden, door plagiaat te plegen, of door vreemde uitspraken. Plots bekent hij publiek zijn sympathie voor een Republikein, of noemt hij de huidige vicepresident Pence een goede kerel.

En, zegt hij, ik vind hefboomfondsmanagers op Wall Street niet per definitie slecht. En over Trump zei hij: ik wil niet met hem debatteren, maar ik wil hem een pak ransel geven en op hem slaan.

Hij is de kandidaat met het meeste ervaring in buitenlandse zaken. Hij was jarenlang voorzitter van de commissie buitenlandse betrekkingen in de Senaat. Begin jaren 90 was hij één van de grote voorvechters van hardere aanpak voor misdaad. Dat achtervolgt hem nu een beetje, zoals bij Kamala Harris en Amy Klobuchar.

De vrees is dat hij ondanks de goede vroege peilingen (iedereen kent hem, al lang) wel eens de Jeb Bush van de Democraten zou kunnen zijn: de grote belofte die het nooit zal waarmaken. De dag van zijn aankondiging zou ook zijn beste dag kunnen zijn, wellicht.