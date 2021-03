Het Songfestival een niet-politiek gebeuren? Deze incidenten vertellen iets anders

In 1968 vond het Eurovisiesongfestival plaats in de prestigieuze Royal Albert Hall in Londen. De gedoodverfde winnaar dat jaar was de Britse zanger Cliff Richard die aantrad met het lied "Congratulations". Ietwat voorbarig, want de overwinning ging nipt naar de Spaanse zangeres Massiel die "La La la" zong.

Vrij snel ging het gerucht de ronde dat de Spaanse dictator Franco enkele Europese vakjury's zou hebben omgekocht. Een Spaanse overwinning op het Eurovisiesongfestival moest het blazoen van zijn dictatuur enigszins oppoetsen. In 2008 zond een Spaanse televisiezender een documentaire uit waarin dat gerucht kracht bij werd gezet.

Hoe dan ook blijft de overwinning tot op de dag van vandaag op naam van Massiel staan. En dat terwijl eigenlijk aanvankelijk Joan Manuel Serrat was uitgekozen om Spanje te vertegenwoordigen. Maar die wou "La la la" (er komen 126 la's voor in het lied) in het Catalaans zingen, wat op een njet van Franco botste.