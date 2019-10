Farmabedrijven kopen proces over verslavende pijnstillers af: de nieuwste wending in een Amerikaanse tragedie

De epidemie treft niet alleen daklozen of werklozen of mensen met een uitzichtloos bestaan. Het zijn leraren, piloten, politiemensen, brandweerlui, advocaten, bankiers. Het is iedereen. Joe Citizen is dying. Ongeveer 200 mensen per dag sterven aan heroïne, fentanyl of oxycodone.

Het waren grote farmabedrijven die de crisis midden jaren 90 van de vorige eeuw deden losbarsten, door agressieve marketing voor opiaten: hemelse pijnstillers voor chronische pijn. Politieagent Bill Paterson rijdt ons rond door de bosrijke middenklassenwijken van East Bridgewater in Massachusetts. Het is een kleine gemeente van 15.000 inwoners. "Dit kan iedereen overkomen", zegt Bill. "Een jong persoon loopt een sportblessure op en krijgt pijnstillers. Die persoon raakt gewend aan die pijnstillers. Plots is er afhankelijkheid. Je kan niet meer zonder. Je bent snel verslaafd."