Onkruidverdelgers met glyfosaat zijn verboden: welke alternatieven zijn er?

Toch raadt de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt) ook pelargonzuur af: "Op zich is het positief dat het een natuurlijk middel is, maar helemaal milieuvriendelijk is het ook niet", zegt pesticidespecialist Geert Gommers.

"Het verzuurt de bodem en doodt organismen in het water. Daarom mag je het enkel op minstens tien meter afstand van oppervlaktewater gebruiken. Dat betekent tien meter afstand van een afvoerputje van je terras of oprit, van het rioolputje of van een beek. In de praktijk is dat weinig realistisch."