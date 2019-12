Geestig en briljant, maar ook lui en nonchalant: wie is Boris Johnson, de grote winnaar van de Britse verkiezingen?

Beginselvastheid is niet echt Boris’ grootste kwaliteit. Al bij zijn eerste job als journalist bij de krant The Times vloog hij binnen het jaar buiten. Hij moest een tip van archeologen natrekken die beweerden dat ze in Londen de resten van het paleis van koning Edward II uit 1325 gevonden hadden. Johnson belde zijn peetvader, historicus Colin Lucas, maar kreeg hem niet aan de lijn.

Desondanks citeerde Johnson de professor in zijn artikel, en liet hem bevestigen dat Edward II in dat paleis met zijn schandknaap Piers Gaveston gewoond had. Prompt werd Lucas uitgelachen in lezersbrieven: Gaveston was al in 1312 onthoofd. Toen Lucas een woedende brief schreef naar The Times, loog Johnson eerst dat hij zijn peter wel degelijk had gesproken. Om daarna doodleuk te beweren dat zo’n verzonnen citaat nu ook weer geen doodzonde was.