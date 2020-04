Vanaf vanavond op Canvas: "Chernobyl", een van de meest gewaardeerde tv-reeksen ooit (tot ergernis van Rusland)

Alona Lyubayeva heeft de reeks ook bekeken. Zij is voormalig Vlaams diversiteitsambtenaar en is nu actief bij Groen; ze haalde een goede score als opvolger voor het Vlaams Parlement. In 1986 woonde ze in het nabijgelegen Kiev, en de ramp in Tsjernobyl deed haar emigreren naar België: "Ik was de leugens beu, het gevoel van een nummer te zijn en als individu opgeofferd te worden voor een groter belang," zegt ze.

"De tv-serie is heel realistisch en doet de waarheid geen geweld aan. Alles klopt, van de kleren tot de tunnelvisie." Voor Lyubayeva was het psychologische element van de ingenieur die promotie wil maken nieuw, "en dat is niet specifiek voor de Sovjettijd": dat kan overal gebeuren.