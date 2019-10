Van kneusje tot een van de beste leerlingen van de klas: hoe Ethiopië een Afrikaans gidsland wordt

De overheid zorgt er ook voor dat de tienduizenden arbeiders die in de industrieparken werken elke morgen gratis met de bus worden afgezet aan de ingangspoort. Dat gebeurt tussen zes en zeven uur ’s morgens, een indrukwekkend tafereel.

Arbeiders die bovendien voor zeer lage lonen komen werken. Multinationals als H&M en Volkswagen komen hier niet alleen investeren voor de goede infrastructuur en de belastingvoordelen, maar ook voor de goedkope arbeidskrachten. “Niet goedkoop, maar competitief”, verbeterde de pr-man van de Investeringscommissie ons. Zo ziet de Ethiopische regering dat.

De manager van een Chinese autofabriek vertelde ons hoeveel zijn arbeiders verdienen: 32 euro per maand. In de kledingsector is het nog erger: daar verdient een naaister 28 euro per maand. Ter vergelijking: in Bangladesh is dat 85 euro per maand. De reden waarom we vaker “made in Ethiopia” in onze kraag zullen zien.

De kritiek op die schandalig lage lonen klinkt wel steeds luider. Ondanks het feit dat een gemiddelde Ethiopiër nu de helft meer verdient dan 15 jaar geleden, is het nationale inkomen per hoofd van de bevolking nog erg laag: 690 euro per jaar.

