Hackers persen Picanol af met "ransomsoftware": wat is dat en wat kunnen bedrijven doen? 5 vragen en antwoorden

"Er zijn heel wat oplossingen op de markt die bestandjes eerst even in een zogenaamde "zandbak" gooien, een "sandbox"", zegt Jacques. "Die lijkt op een gewone computer. De bestanden worden daarin uitgevoerd en open gedaan en als we merken dat die bestanden plots vanalles beginnen te versleutelen of verdachte zaken beginnen te doen, weten we dat we dat bestand niet zomaar mogen opendoen. Er bestaan daarnaast ook oplossingen die constant een automatische recente back-up maken van je computer."



"We zien jammer genoeg bij heel wat bedrijven, zowel grote als kleine, dat ze niet altijd de nodige technologieën activeren. Vaak hebben ze de technologie wel in huis, maar ze zetten die meestal enkel op detectiemodus. Ze zien dat er iets gebeurt, ze merken de ransomware op, maar beginnen er niets tegen. Er wordt dus niet aan preventie gedaan, er wordt niets tegengehouden en dat is gevaarlijk."