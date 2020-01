TIJDLIJN: Spanningen tussen VS en Iran bereiken alweer een nieuw hoogtepunt, maar wat ging eraan vooraf?

Aan de Amerikaanse ambassade in de Iraakse hoofdstad Bagdad verzamelen honderden pro-Iran betogers. Ze protesteren er tegen de Amerikaanse luchtaanvallen van enkele dagen eerder en scanderen anti-Amerikaanse leuzen. Het komt tot onlusten: manifestanten gooien met stenen naar de ambassade, vernielen bewakingscamera’s en steken zaken in brand. Enkele tientallen mensen slagen er ook in om de site binnen te dringen tot in de receptie, waarna ze teruggedreven worden door Amerikaanse troepen. De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt Iran ervan achter de onrust te zitten. Ook de volgende dag, op 1 januari, is het onrustig aan de ambassade.