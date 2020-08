Code oranje door hoge temperaturen: nu al in Limburg, morgen ook in de rest van het land

Volgens het KMI is de kans dat we ook in het weekend met code oranje te maken krijgen want de maxima kunnen dan oplopen tot 34 en lokaal zelfs 38 graden.

“Bij dergelijke hoge temperaturen,” zegt onze weerman Frank De Boosere, “is de belangrijkste tip om toch wel voldoende water te drinken. We hebben allemaal ouders en grootouders: doe die een plezier en bel ze eens, en vraag of ze voldoende water drinken, en ook of ze voldoende binnen blijven."