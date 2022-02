Twee Duitse jongens overleden na ongeval met tractor

De twee jongens van 10 en 13 jaar oud reden in Balderschwang, in de deelstaat Beieren, samen met een 12-jarig meisje mee in de laadbak van de tractor, die door een andere 13-jarige jongen werd bestuurd. Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek vielen de kinderen door een oneffenheid op de weg uit de laadbak. De jongens kwamen onder de tractor terecht. Voor hen kon geen hulp meer baten. Het meisje liep bij het ongeval lichte verwondingen op, melden lokale media.