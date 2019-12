De zussen van de koning: Esmeralda, van pienter kakenestje tot vrijgevochten activist die geen blad voor de mond neemt

Naar het beroep van haar vader heeft ze langer het raden. Lange tijd denkt ze dat hij een avonturier of een ontdekkingsreiziger is omdat hij voortdurend verre expedities onderneemt. “Minstens 2 of 3 maanden per jaar was hij weg naar verre uithoeken. Hij schreef me om mijn interesse als kind te wekken. Hij vertelde over buitengewone dieren of mysterieuze verhalen van het woud. Het waren net sprookjes waarvan ik een keer per week een aflevering ontving. Telkens rende ik dan naar de wereldbol in zijn kantoor om te kijken op welke stroom hij had gevaren of in welk dorp hij had verbleven.”