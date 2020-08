Puffen, blazen, zweten en smeren: hoe overleef ik de hitte en hoe kom ik de hete nachten door?

Op mooie dagen vertoeven we graag in de zon. Een beetje vitamine D opdoen, lekker genieten. Maar nadien kunnen we ons vermoeid, duizelig of ziek voelen, we zeggen snel een “zonnesteek” te hebben. De zon kan ons danig van slag brengen. Wat moeten we verstaan onder een zonnesteek of zonneslag, hoe gevaarlijk is het, en hoe kan je het vermijden?