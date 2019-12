Waar vonden de laatste tijd explosies plaats in en rond Antwerpen? Bekijk het op onze interactieve kaart

Die onderzoeken vorderen trager dan normaal omdat de personen die bij de explosies geviseerd worden soms zowel slachtoffer als dader zijn. Praten met het parket of de politie is dan geen optie, en zo houdt de keten zichzelf in stand. "Een netwerkstructuur", noemde Manolo Tersago de drugshandels­keten al in een kritisch interview in Humo. Tersago is hoofd van de afdeling drugs van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen.

Samen met Ken Witpas van het parket uitte hij toen zware kritiek op de "war on drugs" die burgemeester Bart De Wever (N-VA) verklaarde in Antwerpen. Die zou te veel de zichtbare, kleine dealers aanpakken, maar niet hogerop in de keten kijken. Ook de gebruikerszijde wordt te weinig aangepakt, klonk het toen. De Wever sprak zelf ook van "yogasnuivers" die de drugshandel in stand houden. En de kritiek luidt al langer dat de samenwerking binnen het Kali-team van de lokale recherche, de federale gerechtelijke politie en de douane te beperkt is. Al moeten we ook voorzichtig zijn: het is niet zeker dat de explosie van afgelopen nacht in het drugsmilieu kadert.