De vijf boeken die het leven van acteur Jan Schepens hebben veranderd

“Ego ís de vijand, daar ben ik heilig van overtuigd”, zegt Schepens, terwijl hij het heeft over het boek met dezelfde titel: "Ego is the enemy". Het is een soort zelfhulpboek van de Amerikaanse auteur, marketeer en ondernemer Ryan Holiday. Een man die de twee titels van zijn bestsellers ("Ego is the enemy" en "The obstacle is the way") op zijn armen liet tatoeëren.