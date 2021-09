Nizar Trabelsi: ex-voetballer en terrorist voor wie België bereid is grenzen van rechtsstaat op te zoeken

De Amerikanen zetten ondertussen hun pogingen verder om Trabelsi bij hen te krijgen. De hamvraag is op basis van welke feiten hij in Amerika zal moeten terechtstaan want voor de feiten in Kleine Brogel is hij al veroordeeld en niemand kan voor dezelfde feiten twee keer veroordeeld worden. Juristen spreken in dit verband over het non bis in idem principe.

Het Belgisch federaal parket zoekt mee naar een juridische oplossing en die houding zint de verdediging van Trabelsi dan weer niet. Dat soort assistentie is niet voorzien in het bilateraal verdrag over strafzaken tussen België en Amerika, klinkt het droogjes.