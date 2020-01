Billie Eilish (18) neemt titelsong van nieuwe Bondfilm voor haar rekening: wie is dit muziekfenomeen?

Begin 2019 gaat Billie Eilish voor het eerst op tournee door Noord-Amerika en treedt ze ook op in enkele Europese steden, waaronder Brussel (zie foto onderaan dit artikel, toen sprak VRT NWS ook met haar). In maart vorig jaar komt haar eerste soloplaat uit: "When we all fall asleep, where do we go?". De muziek schreef ze samen met Finneas, in het ouderlijk huis in Los Angeles. Nummers als "Bad guy" en "When the party's over" (dat in ons land al door "The voice"-winnaar IBE gecoverd werd, nvdr) zijn intussen wereldhits.