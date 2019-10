Wie is Jan Jambon (N-VA), de nieuwe minister-president van Vlaanderen?

Geert Bourgeois mocht het van zijn partij niet meer doen. Bart De Wever wilde het eigenlijk niet doen. En dus was het Jan Jambon die half augustus de formatiegesprekken voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering mocht gaan leiden.

Daarmee was het zo goed als zeker dat hij de nieuwe Vlaamse minister-president zou worden. Maar van tweede keus was en is geen sprake. "Eigenlijk is dit altijd de bedoeling geweest", zei politicoloog Carl Devos (UGent) vorige maand al. "Dat De Wever voor de verkiezingen plots kandidaat-minister-president was, dát was de verrassing. Nu keert men terug naar hoe men het aanvankelijk zag."

"Dit is een keuze die toch wat in de sterren geschreven stond", zei ook N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover. "Hij heeft er letterlijk en figuurlijk de schouders voor." Volgens De Roover is aan het hoofd staan van wat hij "de Vlaamse natie" noemt, de "hoogste doelstelling voor een Vlaams-nationalist".