Vijf weetjes over Olivia Newton-John, van het Songfestival over haar vermiste partner tot een kapotte "Grease"-broek

Na haar optreden met "You're the one that I want" in "Grease" heeft het publiek een andere kant van Olivia Newton-John leren kennen. Ze laat pop en country voor wat het is en scoort in 1981 met "Physical". Het nummer spreekt tot de erotische verbeelding met teksten als:



"There's nothing left to talk about

Unless it's horizontally"

OF

"I've been patient, I've been good

Tried to keep my hands on the table

It's gettin' hard this holdin' back

If you know what I mean"



Newton-John neemt met het pikante nummer nochtans een risico. Een gok die Tina Turner niet durfde te wagen. De schrijvers van "Physical" zouden namelijk eerst bij Turner langs geweest zijn.



Newton-John doet er nog een schepje bovenop in de videoclip, waarin ze zich sensueel met witte laarzen in het zweet werkt. "Physical" is the talk of town. Niet iedereen is ermee opgezet. Winkels weigeren de single in de rekken te leggen, een radiostation in Utah bant het liedje. Alle inspanningen ten spijt: "Physical" wordt 2 miljoen keer verkocht.