De vijf boeken die het leven van "griepcommissaris" Marc Van Ranst hebben veranderd

Sinds zijn aanstelling tot griepcommissaris tien jaar geleden is viroloog Marc Van Ranst wellicht al in menige quizvraag opgedoken. Dat hij allergisch is voor xenofobie en racisme, weet elke twitteraar. Maar wie had gedacht dat Marc Van Ranst ook een "pathologisch" verzamelaar van boeken is? Een gesprek over jongensdromen, een lab in de kelder en de Nobelprijs op jonge leeftijd.