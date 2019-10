Zenuwen hacken: het ultieme middel tegen stress of complete onzin?

Wat mij bezielt om stroom door mijn oor en dus ook door mijn vaguszenuw te laten jagen? Wel, dat zit zo.

De voorbije weken heb ik mij verdiept in de werking van die vaguszenuw. Het is een erg fascinerende zenuw, die ik tegenwoordig tegenkom in de meest uiteenlopende onderzoeken. Je vindt verwijzingen naar de vagus in de neurologie, de psychologie en de psychotherapie. Ik las ook al over de vagus in onderzoeken over meditatie, werkstress en tinnitus. Zelfs in studies over de darmflora is de vagus prominent aanwezig. Het is, kortom, een zenuw met veel tentakels.