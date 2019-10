Michel Lelièvre, handlanger van Dutroux, mag de gevangenis onder voorwaarden verlaten 

Op 22 juni 2004 viel het doek over het "proces van de eeuw". Michel Lelièvre werd door het hof van assisen in Aarlen veroordeeld tot 25 jaar cel voor zijn hulp aan Marc Dutroux bij de ontvoeringen van An, Eefje, Sabine en Laetitia. Bij de ontvoeringen van Julie en Mélissa was hij niet betrokken. Hij had op dat moment al bijna 8 jaar van die straf in voorhechtenis uitgezeten. Anno 2019 zijn hij en Marc Dutroux de enigen in de zaak die nog een gevangenisstraf uitzitten. Michelle Martin, de ex-echtgenote van Dutroux, mocht de gevangenis in 2012 al verlaten. Zij had op dat moment 16 jaar van de haar opgelegde 30 jaar celstraf uitgezeten.