Elke keer we naar muziek luisteren op Spotify, een serie kijken op Netflix of scrollen door Facebook en Instagram is er een slimme machine die ons gedrag en onze keuzes in de gaten houdt en hieruit bijleert. Heel handig, want zo krijgen we voortdurend persoonlijke suggesties aangereikt. Maar AI gaat natuurlijk nog veel verder, want ook een zelfrijdende auto zit bijvoorbeeld vol met intelligente computers.

Hoe dat precies in zijn werk gaat, leer je in de EDUbox Artificiële intelligentie. Het begrip AI wordt erin uitgelegd, net zoals de ontstaansgeschiedenis en verschillende vormen van AI. Aan de hand van het spel 'Mensen vs. Zombies' gaan de leerlingen ten slotte zelf slimme machines aansturen.

Dit lessenpakket met een uitgebreid multimedialuik is op maat gemaakt van leerlingen uit het secundair onderwijs. In groepjes van 4 of 5 leren de leerlingen zelfstandig de achterliggende mechanismen en mogelijke valkuilen van AI kennen.

De EDUbox Artificiële intelligentie is ook beschikbaar in het Engels. Zo kan het lespakket ook ingezet worden in de lessen Engels.