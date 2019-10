Kandidaat-Eurocommissarissen leggen examen af: dit staat Didier Reynders en zijn collega's te wachten

Het schriftelijk examen peilt naar de onafhankelijkheid en de intenties van de kandidaat-Eurocommissaris en de richting die hij of zij wil uitgaan. De kandidaten beantwoorden de vragen samen met hun administratie. In die zin kan het vergeleken worden met een openboekexamen. De vragen moeten zo volledig en correct mogelijk beantwoord worden, want onvolledige of tegenstrijdige antwoorden worden meegenomen naar de mondelinge proef.



‘‘Het schriftelijk examen is in vergelijking met het mondeling examen peanuts,’’ zegt Bart Staes, die 20 jaar voor Groen in het Europees Parlement zat en enkele hoorzittingen mee heeft geëvalueerd.