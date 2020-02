"Friends" keert eenmalig terug, maar waarom is de reeks na ruim 25 jaar nog altijd zo populair?

Bovendien was "Friends" in die tijd vernieuwend door als sitcom elementen uit de soap over te nemen. Zo was er een rode draad doorheen de seizoenen met zelfs heuse cliffhangers. "Het verhaal van de knipperlichtrelatie tussen Ross en Rachel bijvoorbeeld dwingt je bijna om verder te kijken, omdat je wil weten hoe het afloopt. Dat zijn dingen die je daarvoor vooral in soaps zag."

De serie ging daardoor over de tongen. Waren ze nu "on a break" of niet? De relatie tussen Ross en Rachel was echt een gespreksonderwerp op de speelplaats of aan de koffiemachine. "Nu is het echt niet meer evident om hét programma van het moment te worden", zegt Dhaenens. "Uitzonderlijk slaagt een reeks als "Game of thrones" daar nog in. Sitcoms doen dat nauwelijks nog, want sinds de komst van de streamingdiensten is er een overaanbod aan series."