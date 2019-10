Een armband tegen stress en depressie? Binnenkort is het misschien heel normaal

Claes waarschuwt wel voor overdreven enthousiasme. “Dit soort onderzoek staat nog in de kinderschoenen. Zo weten we nog niet op welke manier je het best feedback kunt geven aan de drager van de wearable. Je kan in real time informatie geven op een schermpje, maar dat is waarschijnlijk niet de beste optie. Je kan er ook voor kiezen enkel te waarschuwen op belangrijke momenten, bijvoorbeeld bij verhoogde stress. Of je kan enkel feedback geven in het bijzijn van een hulpverlener. We onderzoeken nog wat de beste optie is."