Elim Chan start bij Antwerp Symphony Orchestra, waarom zijn vrouwelijke dirigenten nog geen vertrouwd beeld? 

Maar de bij het grote publiek meest bekende vrouwelijke dirigenten zijn waarschijnlijk de Braziliaanse Alexandra Arrieche, die de jongste jaren de Night of the Proms-concerten in Antwerpen dirigeert en de Amerikaanse Marin Alsop (62, foto). Zij dirigeert in 2013 na 118 jaar als eerste vrouw ooit in de geschiedenis van het evenement Last Night of the Proms in het Verenigd Koninkrijk. "Ik ben vereerd, maar ook redelijk geshockeerd dat er in 2013 nog eerste keren kunnen zijn voor vrouwen", klonk het toen. En ze is ook de eerste vrouw ooit aan het hoofd van een groot Amerikaans orkest, het Baltimore Symphony Orchestra. U kent haar misschien vooral als de dirigente van de finale-avonden van verschillende edities van de Koningin Elisabethwedstrijd. Alsop zet zich niet alleen in voor gendergelijkheid in de wereld van de klassieke muziek, maar in de hele maatschappij.