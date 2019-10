Podcast De Tijdschijf: Eric Goens duikt in zijn platenkast en selecteert deze drie nummers die over hier en nu gaan

TV-maker Eric Goens lost weer een reeks gasten in Het Huis, op Eén. Maar eerst is hij te gast in onze podcastreeks De Tijdschijf. Hij vertelt ons welke tijdgeest hij in zijn platenkast vond. Eric Goens koos muziek van Bear's Den, van The Sex Pistols, en van Pink Floyd, om te praten over democratie en polarisatie, over brexit en anarchie, over nationalisme, over angstpsychose, en over media op de dool. Maar wees gerust: alles komt goed. Dixit Eric Goens.