Michel Lelièvre, meer dan het "hersenloze hulpje" van kindermoordenaar Dutroux

Lelièvre was voor Dutroux de geknipte kompaan. Al zijn hele leven had Dutroux zich weten te omringen met zwakkelingen die hij makkelijk kon manipuleren. Lelièvre paste wonderwel in dat plaatje. Hij was op zoek naar een woning en kon er een van Dutroux huren. Maar Lelièvre had geen geld om Dutroux te betalen. Dutroux stelde voor om drugs te verkopen, maar Lelièvres verslaving was te groot. Hij nam de drugs zelf en stond bij Dutroux nog meer in het krijt.