Podcast De Tijdschijf: Tom Waes duikt in zijn platenkast en selecteert drie nummers die over hier en nu gaan

Tik op de titel om het nummer volledig te horen. In de podcast zelf hoor je fragmenten die Tom Waes van commentaar voorziet.

God & Co - Willem Vermandere: niet de religies valt iets te verwijten, laat staan de gelovige mensen, wel de instituten. Tom heeft het over zijn eigen diepchristelijke opvoeding, waarom hij liever Aes dan Waes had geheten bijvoorbeeld. En over wat religieuze instituten nog altijd aanrichten in de wereld.

FDT - YG: hoe kan het dat een wereldleider zoveel drek in zijn ogen heeft? FDT staat voor Fuck Donald Trump, YG voor Young Gangsta, een bekende rapper uit L.A. Niet alle rappers verheerlijken drugs en criminaliteit. Léés de teksten van rappers en analyseer ze, ze zijn vaak een verrijking. Dat legt Tom haarfijn uit. In de slipstream hoor je ook even Terug in de tijd, van onze rapper Soufiane Eddyani.

Both sides now - Joni Mitchell (versie 2000): zo teer, zo kwetsbaar voor stoere bink Tom Waes. Hij is vijftig geworden, en voelt zich een jongen met hier en daar een rimpel. Joni Mitchell moest haar fijne sopraanstem (versie 1969), wellicht ook door een karrenvracht nicotine, inruilen voor een jazzy alt, en ze klinkt alleen maar doorleefder. Een ode aan de eeuwige jeugd.

En dan een ecologisch extraatje met Laat mie maar lopen - Willem Vermandere. Tom Waes heeft niet veel nodig om te overleven.