Theater of pure strategie? Waarom politieke onderhandelingen telkens weer de nacht of het weekend ingaan

Geen kranten, geen Twitter, dat helpt natuurlijk 's nachts. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) verwoordde het drie jaar geleden na zware begrotingsonderhandelingen als volgt op zijn blog: "De soms pijnlijke werkelijkheid is dat er voor moeilijke akkoorden (waarbij perslekken helaas wel onvermijdelijk lijken) een korte tijd is in de nacht, tussen het sluiten van de redacties om 24u, en de vroege ochtend, wanneer men die kranten -op papier of digitaal- kan lezen, rond een uur of 3 of 4. Een enkele keer kan men profiteren van het weekend, van een zaterdagavond tot maandagochtend. Maximaal 36 uur is het dan relatief windstil."