Conservatieve ÖVP ver op kop bij de Oostenrijkse parlementsverkiezingen, radicaal-rechts verliest

De vraag is nu met welke partij Kurz in zee zal gaan. Hij kan opnieuw samenwerken met de FPÖ, maar Kurz heeft zich sinds het schandaal proberen te distantiëren van de partij. FPÖ zelf ziet ook niets zitten in een nieuwe coalitie met de ÖVP, zegt partijleider Norbert Hofer.

"We bereiden ons voor op de oppositie", aldus Hofer, die "niet gelukkig" is met het resultaat van zijn partij. Hij laat ook weten dat hij de FPÖ opnieuw wil opbouwen. Eerder verklaarde Europarlementslid Harald Vilimsky ook al dat de partij niet het mandaat van haar kiezers had gekregen om aan regeringsonderhandelingen deel te nemen.

Kurz kondigde in de aanloop van de verkiezingen aan dat hij met alle partijen zou praten, mocht hij als winnaar uit de bus komen. De meest voor de hand liggende coalities zijn die met de FPÖ of met de groenen en de liberale Neos. Een centrumcoalitie met de sociaaldemocraten is eveneens mogelijk, maar lijkt in de huidige omstandigheden onwaarschijnlijk.

De groenen lieten alvast weten enkel in een coalitie te willen stappen als er een radicale koerswijziging komt in het beleid van Kurz. "We hebben een teken nodig dat er veranderingen op til zijn", aldus partijleider Werner Kogler, op vlak van milieu, maar ook rond de strijd tegen corruptie en armoede.

De groenen zijn, naast de ÖVP de grote winnaars van de verkiezingen. Terwijl de partij in 2017 met 3,8 procent de kiesdrempel niet haalde, wordt ze nu de vierde partij met 12,35 procent (+8,55 procent).