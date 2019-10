200 jobs bedreigd bij koekjesfabriek Mondelez in Herentals, personeel legt werk neer

De fabriek is er de voorbije jaren op vooruitgegaan, maar ze is nog altijd niet kostenefficiënt genoeg "om het hoofd te bieden aan de hoge druk waarmee de industrie te kampen heeft", zegt de directie in een persbericht. Ze zal zich daarom concentreren op haar belangrijkste productielijnen.

Drie productielijnen gaan dicht

De directie wil drie productielijnen sluiten. Die van Cha-Cha en Cent Wafers zouden worden uitbesteed aan een externe fabrikant, terwijl het volume van een TUC-lijn zou worden overgenomen door andere productielijnen van die koekjes, zowel in Herentals als ergens anders.

Mondelez wil daarnaast 10 miljoen euro investeren om ervoor te zorgen dat TUC, Prince, Pim's en Bastogne "kost-competitief" geproduceerd kunnen blijven worden. De investering dient om de capaciteit te verhogen en meer te automatiseren.

"Geen naakte ontslagen"

Bij Mondelez werken op dit moment iets meer dan 1.000 mensen. De ingrepen kunnen "op termijn een mogelijke impact hebben op 200 werknemers", staat te lezen. De directie rekent onder meer op brugpensioen (SWT) om de herstructurering zonder naakte ontslagen door te voeren.

Vakbond: "Dit komt hard aan"

De herstructurering komt onverwacht volgens vakbondsman Jeffrey Goossens (ACV Voeding en Diensten) in naam van het gemeenschappelijk vakbondsfront. "Dit komt hard aan. De mensen reageren verrast."

Even na de aankondiging van het nieuws legde het personeel het werk neer. "De hele fabriek ligt momenteel stil", zegt vakbondsvrouw Katleen Verhaegen. De staking zou zeker tot morgennamiddag duren. Dan zitten directie en vakbonden opnieuw rond de tafel.