70 jaar communistische Volksrepubliek in China: de metamorfose van een land

Lang na het aftreden en de dood van Deng Xiaoping is dat nog zo. China is inmiddels uitgegroeid tot een politieke, diplomatieke en economische speler van wereldformaat. Sinds de jaren 60 is het een atoommacht, zij het een kleine. De overdracht van de Britse kolonie Hongkong in 1997 en het Portugese Macao in 1999 zette symbolisch een punt achter wat China lange tijd als buitenlands kolonialisme en inmenging zag. China probeert nu ook zijn macht te projecteren in de strategisch belangrijke Zuid-Chinese Zee, in de Indische Oceaan, in Centraal-Azië en in Afrika via wat de nieuwe Zijderoute genoemd wordt.