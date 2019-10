Waterbus in Antwerpen blijft: nieuwe Vlaamse regering neemt de financiering over

De Waterbus was een proefproject van het Antwerps Havenbedrijf. Ze werd in 2017 gelanceerd om mensen vlotter op hun werk en weer naar huis te krijgen. Het project werd een succesverhaal maar het Havenbedrijf was niet meer bereid om de kosten (11,5 miljoen euro per jaar) op zich te blijven nemen. De Antwerpse havenschepen Annick De Ridder (N-VA) hoopte dat de Vlaamse regering die kosten ging overnemen en reageert dan ook zeer tevreden.