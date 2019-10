Belgen meldden dit jaar al meer dan 1 miljoen phishingmails

Volgens De Bruycker is het nodig om te blijven sensibiliseren. Niet alleen particulieren zijn het slachtoffer van phishing. Steeds meer bedrijven hebben ook te maken met cyberaanvallen. Eerder dit jaar werd een ziekenhuis in Herstal platgelegd. En niet zo lang geleden was Asco, het bedrijf dat vliegtuigonderdelen maakt in Zaventem, het slachtoffer van een cyberaanval. De kans is reëel dat de malware via een phishingmail het bedrijf is binnen geslopen.